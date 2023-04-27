Глава Росатома Лихачёв дал Турции сертификат на доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Москва, , 18:58 — REGNUM Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв передал главе минэнерго Турции Фатиху Донмезу сертификат на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Церемония прошла 27 апреля.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (слева) передаёт сертификат министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу © Илья Питалев/РИА Новости

Россия и Турция заключили официальную договорённость о доставке топлива на АЭС «Аккую». Перед тем как отдать сертификат, Лихачёв попросил разрешения у президента России Владимира Путина.

После того как российский лидер дал утвердительный ответ, глава «Росатома» вручил футляр с сертификатом Донмезу и пожал ему руку.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которую возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством.

Путин признался, что пять лет назад строительство АЭС за такой короткий срок казалось невозможным. Глава государства пояснил, что это очень сложный процесс, требующий большого количества времени и тщательно обдуманных шагов.