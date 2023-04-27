Москва, 27 апреля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв передал главе минэнерго Турции Фатиху Донмезу сертификат на доставку ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Церемония прошла 27 апреля.

Илья Питалев/РИА Новости Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (слева) передаёт сертификат министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Донмезу

Россия и Турция заключили официальную договорённость о доставке топлива на АЭС «Аккую». Перед тем как отдать сертификат, Лихачёв попросил разрешения у президента России Владимира Путина.

После того как российский лидер дал утвердительный ответ, глава «Росатома» вручил футляр с сертификатом Донмезу и пожал ему руку.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которую возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством.

Путин признался, что пять лет назад строительство АЭС за такой короткий срок казалось невозможным. Глава государства пояснил, что это очень сложный процесс, требующий большого количества времени и тщательно обдуманных шагов.