Украинская группа «Антитела», спонсировавшая ВСУ, анонсировала концерт в Ялте

Киев, , 19:01 — REGNUM Участники украинской группы «Антитела» анонсировали концерт в российском городе Ялте в Крыму.

Ялта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы открываем предпродажи на первое большое шоу в Ялте», — написали музыканты на своей странице в социальной сети.

Уточняется, что украинцы намерены выступить на стадионе «Авангард» 23 августа.

Билеты на концерт уже продаются на их официальном сайте. Там же опубликовано расписание украинской группы. В турне заявлены такие города, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майями (США), Киев, Львов и Винница (Украина).

После начала специальной военной операции России на территории Украины музыканты публично поддержали ВСУ, материально помогали украинской армии, а на концертах разворачивали флаги своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс. Музыка» 27 апреля удалила трек «Бавовна» экс-исполнителя лейбла Black Star, рэпера Скруджи, в котором он призывал сжигать русских. Но на платформе до сих пор остаются песни, призывающие к насилию над гражданами РФ.