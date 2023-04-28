Москва, 28 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Специалисты аналитического центра провели исследование на основе данных о покупках с помощью BNPL-сервиса в 1 тыс. магазинов за 2022 год («buy now, pay later» — англ., «покупай сейчас, плати потом»). Результаты исследования показали, что оплата частями повышает средний чек в два раза.

«585*ЗОЛОТОЙ» Наиболее популярными изделиями для использования покупок частями стали обручальные кольца

BNPL-сервис чаще выбирают для того, чтобы оплатить золотые часы, тяжеловесные цепочки и обручальные кольца. Оплатой частями чаще пользуются женщины (65%), особенно ярко этот тренд проявляется среди тех, кто пользуется сервисами рассрочки: среди них доля женщин достигает 76%.

Средний чек покупок, совершенных мужчинами с использованием BNPL-сервиса, не так значительно отличается от женского — лишь на 10%, несмотря на разницу в четверть при обычных покупках. Женщины совершают покупки чуть чаще, но разрыв также небольшой (11%).

Сервисы оплаты частями клиенты используют для оплаты более дорогих товаров. Средний чек с оплатой авансом в 2022 году был почти в два раза выше, чем средний чек в целом по сети — около 16 тыс. рублей.

«Есть мнение, что частями оплачивают те товары, на которые не хватает средств», — отмечает директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ» Андрей Шляев. По его словам, ситуация обстоит иначе. «Пользователи BNPL-сервисов показывают высокий уровень финансовой грамотности, ведь при оплате частями они могут не тратить все имеющиеся деньги, а разумно распределить свой бюджет», — подчеркнул он.

Наиболее дорогими изделиями, приобретенными с помощью BNPL-сервисов, стали тяжеловесные цепи и браслеты (стоимость отдельных доходит до 280 тыс. рублей), а также золотые серьги с бриллиантами. Наиболее же популярными изделиями для использования покупок частями стали обручальные кольца.

«585*ЗОЛОТОЙ» Средний чек с оплатой авансом в 2022 году был почти в два раза выше, чем средний чек в целом по сети

Самый высокий средний чек зафиксирован в Сахалинской (25 678 рублей), Калужской (24 267 рублей) и Тамбовской (22 883 рубля) областях. В разрезе городов лидеры — Обнинск (32 тыс. рублей), Североуральск и Жуковский. В Москве и Московской области тратили меньше (20 949 рублей). В Санкт-Петербурге чек был немного выше среднего по стране (17 176 рублей), а в Ленинградской области — на уровне всей страны (16 309 рублей).

Больше всего покупок с BNPL-сервисом совершали жители Новокузнецка, Новосибирска и Красноярска, Санкт-Петербург оказался на 10-м, а Москва — на 18-м месте.