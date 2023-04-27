Москва, , 18:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе проживающих на территории Российской Федерации граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также апатридов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 27 апреля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, иностранными гражданами или лицами без гражданства признаются лица, которые до 30 сентября 2022 года постоянно проживали на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, либо лица, выехавшие с этих территорий в Россию.

Уточняется, что в данном случае граждане Украины, ДНР и ЛНР должны заявить о своём желании сохранить имеющееся у них гражданство или статус апатрида и отказаться приносить присягу гражданина РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, проживавшие на территории новых регионов РФ на основании документов, выданных властями Украины, ДНР и ЛНР, могут продолжать находиться в регионах, используя указанные документы до 1 июля 2024 года.

Также указ определяет порядок получения указанными категориями лиц российского вида на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против компаний и граждан Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин 27 апреля.