Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Сорокин допустил, что РФС вернётся к вопросу перехода в Азию

Москва, , 18:36 — REGNUM Вопрос о переходе в Азию еще не отпал, к нему можно будет вернуться. Об этом 27 апреля заявил гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин © Алексей Даничев/РИА Новости

«Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго, и что позиция УЕФА не меняется, или меняется крайне медленно», — сказал Сорокин.

Он добавил, что идёт работа с УЕФА по детальному обсуждению того, участие в каких соревнованиях будет разрешено. По его словам, в УЕФА не очень быстро решают этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до конца специальной военной операции будет сложно что-либо решить о возможном допуске российских клубов и сборных до международных соревнований и турниров.

В конце декабря 2022 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании рабочей группы по переходу организации в Азиатскую конфедерацию футбола.