Москва, 27 апреля, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Вопрос о переходе в Азию еще не отпал, к нему можно будет вернуться. Об этом 27 апреля заявил гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Алексей Даничев/РИА Новости Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин

«Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго и что позиция УЕФА не меняется или меняется крайне медленно», — сказал Сорокин.

Он добавил, что идёт работа с УЕФА по детальному обсуждению того, участие в каких соревнованиях будет разрешено. По его словам, в УЕФА не очень быстро решают этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что до конца специальной военной операции будет сложно что-либо решить о возможном допуске российских клубов и сборных до международных соревнований и турниров.

В конце декабря 2022 года Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании рабочей группы по переходу организации в Азиатскую конфедерацию футбола.