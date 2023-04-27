Москва, 27 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. В настоящее время Турция стала занимать куда более независимую позицию, чем 20–30 лет назад, и её выход в ещё более самостоятельный формат выгоден России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев. Так он прокомментировал публикацию в турецком издании Cumhuriyet, авторы которой пришли к выводу, что «новый американский век», начавшийся в 1990 году, подошёл к концу и 2023 год войдёт в историю как год начала «нового мирового порядка».

ИА REGNUM Россия и Турция

«Такая точка зрения высказывалась неоднократно. Турция смотрит на себя как на регионального лидера с перспективой превращения в один из полюсов мировой политики. И в турецком обществе антизападные настроения имеют место. Об этом говорит и риторика турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который постоянно подчеркивал особую турецкую позицию. Однако едва ли можно сказать, что это был именно антизападный курс, потому что Турция продолжает быть членом НАТО и в обозримом будущем не покинет этот военный блок», — констатировал Исаев.

Иными словами, как пояснил востоковед, продвигая время от времени антизападную риторику, Анкара остается очень сильно завязанной на Запад.

«Да, консервативно настроенные аналитики в Турции рассматривают изменения мировой политики и экономики как ослабление США. Но это, скорее, желание, нежели факт. Например, пока непонятно, является ли альтернативным полюсом Китай и сможет ли сама Турция и другие страны, претендующие на членство в БРИКС, стать полноценной альтернативой. Есть большие сомнения в том, что Турция будет стремиться в ШОС или ЕАЭС», — сказал Исаев.

При этом он согласился с тем, что в настоящее время она выглядит куда более независимой, нежели 20–30 лет назад.

«Разница колоссальная», — сказал Исаев и добавил, что для Москвы весьма выгодно дальнейшее усиление турецкой самостоятельности.

В марте глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что на острие движения мира к многополярности находится Россия. Глубокая трансформация мироустройства идёт с прошлого года, указал он. Всё большее число стран понимает: «справедливый мир будущего несовместим с «правилами», навязанными коллективным Западом».

27 марта президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по видеоконференции дали старт доставке ядерного топлива на АЭС «Аккую». Президенты назвали этот проект крупнейшим в совместном капиталовложении двух стран, а также отметили дальнейшее намерение укреплять сотрудничество, увеличивать товарооборот и продолжать работу над газовым хабом.