Глава Курганской области Шумков: лесной пожар проник на территорию завода «Курганстальмост»

Курган, , 18:32 — REGNUM В Курганской области лесной пожар распространился на территорию завода «Курганстальмост» в областном центре, принимаются дополнительные меры для его тушения, сообщил 27 апреля глава региона Вадим Шумков.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Огонь зашёл на территорию завода «Курганстальмост». Идёт работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор запросил у главы МЧС Александра Куренкова поддержку из-за пожаров в регионе. Он заявил, что ситуация в населённых пунктах Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная.

В деревне Логоушка пожар вспыхнул днём. В МЧС сообщили, что в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений, их общая площадь составила 6 тыс. кв. м. Предполагается, что причиной пожара могла стать искра от проезжавшего тепловоза. В ходе разбора завалов был найден один погибший. К месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.