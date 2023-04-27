Рогов: Зеленский тайно прибыл в Запорожскую область, с его участием снимают ролик

Запорожье, Запорожская область, , 18:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области, сообщил 27 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Зеленский находится на удалении от линии фронта. «Уверен, что людям в украинских СМИ затем сообщат, что он чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел», — сказал он.

Чуть ранее Рогов сообщал о том, что украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта, куда перебрасывают личный состав и технику по мостам.

По его словам, ВСУ готовят отвлекающие манёвры перед началом контрнаступления основных сил. Рогов считает, что в качестве отвлекающих манёвров ВСУ делают ставку на разведку боем с использованием небольших диверсионно-разведывательных и десантных групп, которые будут пытаться переправиться через Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище около Энергодара в Запорожской области.