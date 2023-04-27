Запорожье, Запорожская область, 27 апреля, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в Запорожской области, сообщил 27 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, украинский лидер находится на удалении от линии фронта.

«Уверен, что людям в украинских СМИ затем сообщат, что он чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел», — сказал он, добавив, что с участием Зеленского в регионе снимается «какой-то секретный ролик».

Чуть ранее Рогов сообщал о том, что украинская армия активизировалась на запорожском направлении фронта, куда перебрасывают личный состав и технику по мостам.

По его словам, ВСУ готовят отвлекающие манёвры перед началом контрнаступления основных сил.

Он считает, что в качестве отвлекающих манёвров ВСУ делают ставку на разведку боем с использованием небольших диверсионно-разведывательных и десантных групп. Они будут будут пытаться переправиться через Днепр в Херсонской области и через Каховское водохранилище около Энергодара в Запорожской области.