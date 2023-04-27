Москва, , 18:25 — REGNUM Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее» состоялся 27 апреля на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Эксперты отметили, что феномен российского парламентаризма является качественным синтезом традиций и современных подходов.

«Сегодня двухпалатный российский парламент символизирует оптимальную модель выверенного сочетания представительной и законодательной власти», — сказал доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Коньков.

Он отметил, что это показывает, что парламент является живым организмом. В федеральном парламенте сегодня пять фракций, есть политические силы и в регионах.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что большую роль в становлении современного парламентаризма в России играет президент Владимир Путин, который настраивает депутатов на конструктивную созидательную работу по достижению общенациональных интересов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что в России существует многовековая традиция политического участия народа в жизни страны.

«В северорусских городах история вечевой демократии достигла вершин. Избиралось общегородское представительство, были выборы на уровне районов и улиц, был представительный орган, который объединял всех выборных лиц — Совет господ. С XVI века по конец XVIII действовал сословно-представительный орган власти — Земский собор. Он избирался на территории всей страны, в выборах участвовали практически все сословия. В 1906 году начала свою работу Государственная дума Российской Империи. Советская система представительства была связана с репрезентативностью, она предполагала значительное число депутатов», — напомнил он.

Член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук отметил, что российский парламентаризм быстро адаптируется к текущей повестке. В частности, после начала СВО появились поездки депутатов на фронт, стало приниматься законодательство об интеграции новых территорий, принята социальная защита участников СВО.

Гендиректор Института региональных проблем Наталья Линдигрин подчеркнула, что одной из характерных черт российского парламентаризма является развитая региональная система. В каждом субъекте сформированы законодательные собрания, проводятся выборы, принимаются региональные бюджеты, заслушиваются отчёты губернаторов.

Зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алёна Булгакова обратила внимание на контраст российской парламентской системы с аналогичной в США. По её словам, стандарты выборов в России кратно превышают общепринятые международные правила.

В завершение дискуссии эксперты отметили, что российский парламентаризм входит в систему традиционных ценностей всего российского общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Владимир Путин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Он обсудит, в частности, вопросы поддержки участников СВО. Встреча будет приурочена ко Дню российского парламентаризма.