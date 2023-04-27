Москва, 27 апреля, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что пять лет назад строительство атомной электростанции за такой короткий срок казалось невозможным.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поставки первого ядерного топлива для АЭС «Аккую»

«Хочу вспомнить и обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: помните, дорогой друг, когда пять лет назад вы ставили задачу приурочить это событие к 100-летнему юбилею республики, помните мою реакцию? Я сказал, что это маловероятно», — рассказал российский лидер в ходе церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».

Глава государства пояснил, что это очень сложный процесс, требующий большого количества времени и тщательно обдуманных шагов.

«И всё-таки нам при вашей активной поддержке удалось это сделать», — добавил Путин, назвав строительство АЭС «большим событием».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.