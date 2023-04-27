Курган, 27 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка Курганской области. Об этом 27 апреля РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Собеседник агентства отметил, что погибший был обнаружен в ходе разбора завалов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков запросил поддержку у главы МЧС Александра Куренкова из-за пожаров в регионе. По его словам, ситуация в населённых пунктах Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в курганской деревушке вспыхнул днём, из-за ландшафтного пожара загорелись строения. По данным МЧС, в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений на шести тысячах квадратных метров.

Причиной пожара могла стать искра от проезжавшего мимо тепловоза. К месту пожара, отмечает пресс-служба ведомства, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.