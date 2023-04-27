Владимир, , 18:01 — REGNUM Будущее российской экономики — за высококвалифицированными работниками, заявил председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв, принявший участие в работе президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Спикер Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв принимает участие в заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в режиме видео-конференц-связи Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области

Как отмечалось в ходе заседания, важнейшая задача для страны сейчас — преодоление санкционного давления на экономику. В том числе за счёт подготовки высококлассных кадров для различных отраслей.

Поэтому на заседании президиума в приоритетном порядке прорабатывались решения по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Он предполагает прежде всего развитие в стране системы профессионального образования, чтобы закрыть образовавшийся дефицит кадров в ключевых отраслях экономики. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности, индустрии робототехники, машиностроения, металлургии, фармацевтики, сельского хозяйства и ОПК. Для этого, как подчёркивалось на встрече, в работу необходимо включиться не только среднему звену профобразования, но и высшей школе. Время западной Болонской системы высшего образования, которая готовила никому не нужных бакалавров, ушло — сегодня стране нужны профессионалы.

«Квалифицированный рабочий сегодня — это не тот рабочий, который был, предположим, в 50-е годы прошлого века. Во многих случаях для того, чтобы управлять станком с ЧПУ или роботами, нужно высшее образование. И вот таких людей с высшим образованием сегодня готовят многие вузы. За этим будущее на самом деле», — резюмировал председатель ЗС Владимир Киселёв, участвовавший в работе президиума Совета законодателей страны в режиме видео-конференц-связи.