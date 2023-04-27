Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле Суджанского района со стороны ВСУ

Курск, , 18:00 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли Суджанский район Курской области 27 апреля, написал глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сегодня обстрелу со стороны Украины подвергся Суджанский район», — написал он.

По данным главы региона, пострадавших нет. В результате обстрела без света остались жители сёл Горналь и Гуево.

22 апреля Старовойт сообщил об обстреле Рыльского района. В результате атаки получили повреждения сети электроснабжения. Сёла Новоивановка и Локоть, а также деревня Обеста обесточены.

Как сообщало ИА REGNUM, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники около Курской атомной электростанции (АЭС) в городе Курчатове. Отмечается, что система ПВО сработала 26 апреля около 23:00 в районе Курской АЭС. Одновременно с этим сигнал тревоги прозвучал в Брянской области.