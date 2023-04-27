Путин: без поддержки Эрдогана об успехах проекта АЭС «Аккую» было бы сложно говорить

Анкара, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» подчеркнул, что без поддержки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана было бы невозможно говорить об успехах данного проекта.

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии поставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС «Аккую» в Турции © Михаил Климентьев/ТАСС

Путин напомнил, что корпорация «Росатом» начала возводить атомную станцию в турецкой провинции Мерсин в апреле 2018 года. Тогда Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии, приуроченной к этому событию.

«С тех пор держим реализацию проекта на постоянном личном контроле», — сообщил российский лидер, отметив, что без поддержки президента Турции этот проект невозможно было бы реализовать.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.