Анкара, 27 апреля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» подчеркнул, что без поддержки турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана было бы невозможно говорить об успехах данного проекта.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время церемонии поставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Путин напомнил, что корпорация «Росатом» начала возводить атомную станцию в турецкой провинции Мерсин в апреле 2018 года. Тогда Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии, приуроченной к этому событию.

«С тех пор держим реализацию проекта на постоянном личном контроле», — сообщил российский лидер, отметив, что без поддержки президента Турции этот проект невозможно было бы реализовать.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.