Москва, 27 апреля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Яхтсмен и серебряный призёр Олимпийских игр Борис Будников ушёл из жизни в возрасте 81 года. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Будников скончался 26 апреля в своей квартире на улице Череповецкой в районе Лианозово. Тело спортсмена обнаружили родственники. В последнее время Борис Фёдорович тяжело болел.

Максим Новиков/ИТАР-ТАСС Яхтсмен и серебряный призёр Олимпийских игр Борис Будников

«В квартире на улице Череповецкой умер 81-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Будников Борис — советский яхтсмен, заслуженный мастер спорта СССР, родился 16 февраля 1942 года. Он принял участие в трёх Олимпиадах и стал серебряным призёром на летних Олимпийских играх 1980 года в классе «Солинг» (килевая гоночная яхта с экипажем из трёх человек). Вместе с Борисом Фёдоровичем выступал его младший брат Александр. Кроме того, Будников был призёром чемпионатов Европы 1971, 1982, 1983 годов и чемпионата мира 1984 года, а также чемпионом Европы 1980 года и неоднократным победителем и призёром крупнейших международных регат.

Профессиональную карьеру яхтсмена Борис Фёдорович завершил в 1986 году. Он получил специальность тренера-преподавателя и шесть лет работал старшим тренером сборной СССР по килевой части. В 90-е Будникову пришлось браться за любую работу, он был сторожем, строителем, автомехаником и водителем автопогрузчика. Но в 2000-х его профессия вновь стала востребованной. Владельцы яхт приглашали его в качестве шкипера, и у него вновь появилась возможность не только ходить под парусом, но и участвовать в соревнованиях. В 2008 году Будников стал чемпионом России в классе «Дракон».

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