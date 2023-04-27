Пекин, 27 апреля, 2023, 17:51 — ИА Регнум. США рассчитывали ослабить российскую экономику через конфликт на Украине, но этот план провалился. Об этом обозреватель Небойша Малич заявил в статье для Global Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

По его словам, американские власти настаивают на «успешном» ходе конфликта: Украина якобы побеждает, санкции действуют, а объём выпускаемых вооружений чудесным образом растёт день ото дня.

«Но постепенно американцы начинают понимать, что это не так», — указал обозреватель.

США надеялись, что последствия украинского кризиса для России будут катастрофическими, рубль обрушится полностью, а экономика просто перестанет существовать.

Однако Москва справилась с санкционными ограничениями, а вот Запад из-за них столкнулся с экономическими проблемами. США и их союзники, помогая ВСУ, уже столкнулись с дефицитом оружия и боеприпасов, заключил Малич.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о провале санкций против России, когда беседовал с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Он принял их за президента Украины Владимира Зеленского. По словам Пауэлла, Белый дом вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах, но России удалось избежать их жесточайших последствий, в том числе благодаря профессионализму председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.