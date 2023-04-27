Москва, 27 апреля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по ашихара-карате Валерий Рыжков умер в московском фитнес-клубе сразу после тренировки, сообщил ИА REGNUM источник. Мужчину обнаружили поздно вечером постояльцы клуба в душевой комнате.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Скорбь

Так, 25 апреля около 23:00 в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в здании фитнес-клуба на Нахимовском проспекте. По словам персонала клуба, мужчина умер в душевой комнате после тренировки.

«Полиция установила, что в душевой комнате фитнес-клуба скончался 68-летний Валерий Рыжков. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил собеседник.

По факту смерти в общественном месте сотрудники МВД инициировали проверку.

Валерий Рыжков родился 15 мая 1954 года. Он был одним из основоположников ашихара-карате в России. Являлся мастером боевых искусств, заслуженным тренером РФ, а также был главным тренером национальной сборной России по ашихара-карате.

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