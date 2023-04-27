Курган, , 17:46 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков запросил поддержку у главы МЧС Александра Куренкова из-за пожаров в регионе, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Сотрудники МЧС борются с пожаром в селе Логоушка Курганской области Кадр из видео. МЧС России

По его словам, ситуация в населённых пунктах Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная.

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Шумков подчеркнул, что пожары вспыхнули сразу с нескольких сторон города. На борьбу с огнем спасатели перебрасывают ресурсы.

«Переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку. Органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в курганской деревне Логоушка из-за ландшафтного пожара загорелись строения, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения.

К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.