Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что нельзя допустить катастрофы на Запорожской АЭС

Анкара, , 17:48 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС не должна стать местом катастрофы.

Запорожская АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нам нужна поддержка мирового сообщества, чтобы не допустить катастрофы на Запорожской АЭС», — сказал он в ходе церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN распространил информацию о письме главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле. Документ составили 17 марта и адресовали гендиректору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачёву.

В письме говорится, что на Запорожской АЭС «находятся ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством США». В этом документе Феркиле требует от России «не прикасаться» к указанным «ядерным технологиям».

20 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что требование США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС кажется несерьёзным, но может касаться правды, которую скрывает и боится американская сторона.

25 апреля гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что Запорожскую АЭС модернизируют и переведут на российские стандарты к 2030 году. По его словам, переход будет семилетним ещё и потому, что в атомной сфере очень много нюансов — целый ряд очень тонких моментов.