Владимир, , 17:39 — REGNUM Во Владимирской области планомерно решается задача доступности и качества медицинской помощи. Об этом заявил спикер Законодательного собрания региона Владимир Киселев, принявший участие в апрельской сессии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, которая была посвящена работе по наиболее актуальным вопросам социально-экономической повестки.

Спикер Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев принимает участие в апрельской сессии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в режиме видео-конференц-связи Пресс-служба Законодательного собрания Владимирской области

Владимир Киселев, участвовавший в обсуждении в режиме видео-конференц-связи, подчеркнул, что во Владимирской области вопросам ремонта дорог, доступности образования и медпомощи уделяется большое внимание. Три соответствующие статьи бюджета получают максимум наполнения как при формировании главного финансового документа области, так и при распределении дополнительных средств. Однако вопрос медицинских кадров остается очень острым для регионального здравоохранения.

«У нас во Владимирской области более тысячи врачей не хватает, — отметил Киселев. — И столько же — среднего медицинского персонала. Очень важно, что вопрос решается: вот по инициативе губернатора Александра Авдеева в текущем году уже 1 сентября открывается фактически наш собственный медицинский вуз, и первые 100 студентов начнут обучаться. На президиуме Совета законодателей министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил о необходимости сделать так, чтобы все 100% выпускников вузов, которые обучались по направлениям от регионов, возвращались в свои регионы. Такую задачу сейчас ставит перед собой Минздрав России. Если эта задача будет выполняться, мы, соответственно, получим дополнительные медицинские кадры».

Председатель Заксобрания Владимирской области уточнил, что выполнение этой задачи возможно лишь при обеспечении медицинских работников конкурентоспособной зарплатой. Тогда, в частности, врачи из пограничных с Подмосковьем районов Владимирской области не будут стремиться трудоустроиться за пределами региона. Но такой вопрос своими силами не решить; здесь необходима комплексная работа на федеральном уровне.

Много на заседании говорили и о том, что цифровизация здравоохранения пока не работает должным образом, что электронные профили пациентов нередко остаются лишь архивом данных, а врачи по-прежнему выполняют массу рутинной бумажной работы, хотя их предназначение — совсем в другом.

«Врач должен лечить людей. Он не должен заполнять огромное количество бумаг. Вот сегодня только прозвучало: оказывается, существует 2400 различных показателей качества у нас в здравоохранении. И врачи, и средний медицинский персонал вынуждены большое количество отчетов заполнять. Ну, куда это годится?» –заявил спикер Заксобрания.

Кроме того, законодатели высказались в пользу развития первичного звена медицины. На него по статистике приходится около 80% случаев оказания медицинской помощи и лишь 20% — на стационары. А вот объемы финансирования — диаметрально противоположные.

«Никто не призывает к тому, чтобы полностью забросить стационары и бросить все деньги в первичку. Конечно, это неправильно, — пояснил Владимир Киселев. — Но повышать заработные платы в первичном звене, повышать престиж специалистов, терапевтов-участковых врачей, престиж поликлиник, насыщать их оборудованием — конечно, необходимо».

Председатель Заксобрания Владимирской области уточнил, что выполнение этой задачи возможно лишь при обеспечении медицинских работников конкурентоспособной зарплатой. Тогда, в частности, врачи из пограничных с Подмосковьем районов Владимирской области не будут стремиться трудоустроиться за пределами региона. Но такой вопрос своими силами не решить; здесь необходима комплексная работа на федеральном уровне.

Много на заседании говорили и о том, что цифровизация здравоохранения пока не работает должным образом, что электронные профили пациентов нередко остаются лишь архивом данных, а врачи по-прежнему выполняют массу рутинной бумажной работы, хотя их предназначение — совсем в другом.

«Врач должен лечить людей. Он не должен заполнять огромное количество бумаг. Вот сегодня только прозвучало: оказывается, существует 2400 различных показателей качества у нас в здравоохранении. И врачи, и средний медицинский персонал вынуждены большое количество отчетов заполнять. Ну, куда это годится?» –заявил спикер Заксобрания.

Кроме того, законодатели высказались в пользу развития первичного звена медицины. На него по статистике приходится около 80% случаев оказания медицинской помощи и лишь 20% — на стационары. А вот объемы финансирования — диаметрально противоположные.

«Никто не призывает к тому, чтобы полностью забросить стационары и бросить все деньги в первичку. Конечно, это неправильно, — пояснил Владимир Киселев. — Но повышать заработные платы в первичном звене, повышать престиж специалистов, терапевтов-участковых врачей, престиж поликлиник, насыщать их оборудованием — конечно, необходимо».