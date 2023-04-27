Москва, , 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о развитии двусторонних отношений. Об этом сообщил российский лидер во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений», — отметил глава государства.

Путин также рассказал о достижении целого ряда совместных договорённостей — в частности, об углублении взаимодействия в экономике и торговле, о стимулировании двустороннего товарооборота, о поощрении встречных инвестиций и оказании помощи бизнес-структурам при выходе на рынки друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

В ходе мероприятия российский президент сказал, что АЭС «Аккую» — важнейший проект России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран.