Анкара, 27 апреля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля в ходе церемонии завоза первой партии топлива на АЭС «Аккую» от своего имени и от имени всего народа Турции поблагодарил Россию и президента РФ Владимира Путина за строительство станции.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин дают старт строительству первой АЭС («Аккую») в Турции. Анкара, 3 апреля 2018 г.

«Аккую» — самое крупное совместное с Россией капиталовложение Турции, подчеркнул Эрдоган. После доставки на станцию первой партии топлива «Аккую» приобрела статус ядерного объекта, добавил президент Турции.

«С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю «Аккую» приобрела статус ядерного объекта. Наша страна с опозданием в 60 лет присоединяется к клубу ядерных держав», — сказал Эрдоган во время церемонии.

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АЭС «Аккую» строят возле города Гюльнара в провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Эрдоган ранее заявил, что запуск станции «Аккую» крайне важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Строительство началось в апреле 2018 года. Планируется запустить четыре энергоблока, что покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии.