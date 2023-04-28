Преподаватели в РФ сочли, что вузам будет непросто перейти к новой системе образования в этом году

Москва, , 15:47 — REGNUM Вузам, которые первыми в этом году попадут под апробацию новой системы образования, будет очень непросто, уверен врио ректора Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат юридических наук Илья Сокольщик. Так он оценил заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, что часть вузов в стране в пилотном режиме начнёт тестировать новую систему высшего образования уже в 2023 году.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, вузам в 2023 году будет непросто сразу перейти к реализации новой образовательной системы, однако уверен, что все смогут в достаточно сжатые сроки перестроиться в соответствии с предложенными изменениями», — поделился Сокольщик в беседе с ИА REGNUM.

Менее позитивно на запуск системы в текущем году отреагировали действующие преподаватели — доктор филологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Малыгина и профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС при Президенте РФ Геннадий Слышкин. По мнению Малыгиной, при выявлении недочётов системы «крайними» и пострадавшими окажутся студенты, первыми попавшие под реформу.

«Система может оказаться непродуктивной, но молодым людям, которые окажутся вовлечены в процесс, придется либо доучиваться по ней, либо тратить время и усилия на переход в иную систему», — поделилась опасениями профессор МГУ им. Ломоносова.

Профессор Слышкин увидел в нововведениях «подводные камни» и для преподавателей, которые могут столкнуться с бюрократическими проблемами вместо того, чтобы уделять время науке и просвещению студентов.

«Универсальная проблема в процессе всех наших образовательных реформ — это выхолащивание целей и содержания путем бесконечной бюрократизации. Если всё сведется к написанию очередного вала стандартов, программ, планов и паспортов компетенций — всё пропало. Здравые педагогические кадры, которые не уничтожила Болонская система, погибнут под этой лавиной», — считает Слышкин.

Также преподаватели отметили, что в целом реформа высшего образования пока вызывает спорные мнения.

«Проект изменений ещё не внесли в законодательство, а потому пока нет ощущения системности. Всё, что мы видели, — это публикации в СМИ и пресс-релизы на сайте Минобрнауки. Подобные тексты содержат лишь некие расплывчатые декларации о намерениях, но не позволяют понять, что именно скрывается за правильными, но многозначными словами», — объяснила Малыгина.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что новая система высшего образования в стране заработает в пилотном режиме уже в 2023 году. Её начнут тестировать в некоторых вузах разного профиля и в разных российских регионах.

Неделей ранее Валерий Фальков анонсировал переход России на новую систему высшего образования. Минобрнауки предложило трёхступенчатую систему, в которой первый уровень будет соответствовать специалитету или бакалавриату, а срок обучения длиться от 4 до 6 лет в зависимости от направления. Вторая ступень предусматривает специализированное высшее образование или магистратуру, а третья — как и прежде, аспирантуру.