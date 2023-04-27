Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине

Анкара, , 17:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидеры двух стран обсудили реализацию проекта АЭС «Аккую», конфликт на Украине, события в Сирии и зерновую сделку.

Уточняется, что в ходе диалога Эрдоган предложил создать специальную рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — заявили администрации турецкого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

В ходе мероприятия российский президент сказал, что АЭС «Аккую» — важнейший проект России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран.