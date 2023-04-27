Анкара, 27 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Лидеры двух стран обсудили реализацию проекта АЭС «Аккую», конфликт на Украине, события в Сирии и зерновую сделку.

Уточняется, что в ходе диалога Эрдоган предложил создать специальную рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине.

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать», — заявили администрации турецкого президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

В ходе мероприятия российский президент сказал, что АЭС «Аккую» — важнейший проект России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран.