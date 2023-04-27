Москва, , 17:00 — REGNUM Поставки российского газа в третьи страны будут осуществляться при совершении сделок через газовый хаб, который запускается в Турции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин.

Он также заявил, что после запуска газового хаба Россия и Турция продолжат наращивать торговый оборот.

Если бы не было такого президента, как Эрдоган, говорить об успехах было бы сложно, отметил российский лидер.

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