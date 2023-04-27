Путин: Россия будет поставлять газ третьим странам через турецкий хаб
Москва, 27 апреля 2023, 17:00 — REGNUM Поставки российского газа в третьи страны будут осуществляться при совершении сделок через газовый хаб, который запускается в Турции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин.
Он также заявил, что после запуска газового хаба Россия и Турция продолжат наращивать торговый оборот.
Если бы не было такого президента, как Эрдоган, говорить об успехах было бы сложно, отметил российский лидер.
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