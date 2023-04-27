Москва, 27 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Поставки российского газа в третьи страны будут осуществляться при совершении сделок через газовый хаб, который запускается в Турции. Об этом заявил 27 апреля президент России Владимир Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС АЭС «Аккую» в Турции

Он рассказал, что с турецкой стороной достигнут целый ряд важных договорённостей. Главное, что Москва и Анкара условились углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать рост товарооборота. По итогам 2022 года он превысил $62 млрд.

Россия продолжит надёжно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, в первую очередь природным газом. Хотя после вывода «Аккую» на полную мощность поставки газа, вероятно, сократятся. Газ продолжит дорожать.

«Более того, мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам данного вида топлива — газа — в третьи страны. На это нацелено и предложение по созданию в Турции регионального газового хаба для снабжения природным газом заинтересованных зарубежных покупателей по рыночным ценам», — сказал Путин.

Президент России отметил высокую роль своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в реализации атомного проекта. Без такого президента, как Эрдоган, сложно было бы говорить об успехах, заявил он.

Эрдоган умеет ставить цели и «решительно к ним идти», добавил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Эрдоган подключились по видеосвязи к церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первого энергоблока турецкой АЭС «Аккую». После установления связи лидеры приветственно помахали друг другу, Путин широко улыбнулся Эрдогану.