Москва, 27 апреля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Россия и Турция выступают за увеличение количества авиарейсов, совершаемых между двумя странами, заявил 27 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самолёт

Глава российского государства отметил, что с обеих сторон была подчёркнута заинтересованность в дальнейшем развитии туристических обменов. Он также напомнил, что курорты Турции пользуются большой популярностью у российских граждан.

«Разумеется, важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объёма двусторонних авиаперевозок», — подчеркнул Путин.

Как сообщалось ранее, 7 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой. Поэтому в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России.

Ранее атташе по культуре и туризму посольства Турции в России Илькер Озкан заявил, что в этом году ожидается приезд более 6 млн россиян.