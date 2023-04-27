Путин заявил о готовности помочь Турции в восстановлении от землетрясения
Москва, 27 апреля 2023, 16:52 — REGNUM Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения. Об этом 27 апреля заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам Путина, в ближайшее время Россия поставит в Турцию стройматериалы для восстановления после землетрясения.
Он отметил, что Россия всегда готова протянуть руку дружеской поддержки турецким партнёрам.
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