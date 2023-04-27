Путин: Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения

Москва, , 16:52 — REGNUM Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения. Об этом 27 апреля заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM © Дмитрий Сухов

По словам Путина, в ближайшее время Россия поставит в Турцию стройматериалы для восстановления после землетрясения.

Он отметил, что Россия всегда готова протянуть руку дружеской поддержки турецким партнёрам.

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