Москва, , 16:48 — REGNUM Атомная электростанция «Аккую» — важнейший проект России и Турции, который позволит развивать экономические связи двух стран, сказал 27 апреля в ходе церемонии завоза первой партии топлива на турецкую АЭС президент России Владимир Путин.

Экран с изображением президента РФ Владимира Путина во время торжественной церемонии поставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС «Аккую» © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АЗС оснащена самым новым и самым безопасным оборудованием в мире, отметил президент России. Россия при строительстве станции находится и продолжит находиться в тесном контакте с контролирующими органами МАГАТЭ, подчеркнул он.

АЭС «Аккую» строят возле города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее отмечал, что запуск станции «Аккую» крайне важен для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Строительство началось в апреле 2018 года. Планируется запустить четыре энергоблока, что должно покрывать 10% всех потребностей Турции в электроэнергии.

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