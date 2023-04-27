Москва, , 16:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции, в которой глава государства принимает участие в режиме онлайн, заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«После того как, «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня, и будет только дорожать», — заявил Путин.

Путин также добавил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопросы увеличения поставок сельхозпродукции.

Напомним, строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 МВт.