Анкара, 27 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Президент России расположился за круглым столом в ситуационном центре Кремля. После того как топливо прибудет на станцию, она получит статус объекта ядерной энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством.

Путин отметил, что «Росатом» применил наиболее передовые и надёжные технологии при строительстве АЭС, соблюдены высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования. Президент РФ уверен, что успешная реализация этого проекта позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество.

Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Власти Турции ранее заявили, что мощное землетрясение не нарушило сроки строительства.