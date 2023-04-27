Курган, 27 апреля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. В курганской деревне Логоушка из-за ландшафтного пожара загорелись строения, проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в своём Telegram-канале.

Кадр из видео. МЧС России Сотрудники МЧС борются с пожаром в деревне Логоушка

«В настоящее время пожарно-спасательные подразделения задействованы в ликвидации ландшафтного пожара в Кетовском муниципальном округе Курганской области. В настоящее время в деревне Логоушка горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6000 кв. м. и сухая растительность на площади 80 га», — говорится в сообщении.

К месту пожара, отмечает пресс-служба ведомства, вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Тем временем ТАСС сообщает со ссылкой на источники в экстренных службах, что число горящих домов в деревне Логоушка выросло до 76.

Кроме того, источник агентства сообщил, что предварительной причиной возгорания стали искры от проезжавшего тепловоза. «Как установлено предварительно, к пожару привели искры, которые выбил проходивший мимо деревни тепловоз. Это подтверждают местные жители», — сказал он.

Накануне, 25 апреля, сообщалось, что в посёлке Таёжный Свердловской области загорелись более 20 домов. Пожарно-спасательные подразделения установили возгорание 21 дома, из которых 16 жилых. Спасатели эвакуировали 27 человек, в том числе трёх детей. Все они размещены в пункте временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что сотрудники ведомства будут выявлять нарушителей противопожарного режима при помощи беспилотников. По его словам, такую работу планируют начать с майских праздников.