В Свердловской области задержали подозреваемых по делу о пожаре в посёлке Сосьва

Екатеринбург, , 16:40 — REGNUM В Свердловской области в рамках расследования обстоятельств крупного пожара в посёлке Сосьва следователи задержали двоих человек, сообщили 27 апреля в пресс-службе СКР.

Последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области © МЧС РФ/РИА Новости

Отмечается, что в рамках уголовного дела правовая оценка случившемуся даётся по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), статье 293 УК РФ («Халатность») и статье 219 УК РФ.

Следователи задержали двоих местных жителей: 29-летнего начальника местной пилорамы и 40-летнего специалиста по пожарной безопасности управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в посёлке возникло 25 апреля. Как стало известно, загорелись отходы деревообработки. По одной из версий, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при поджоге опилок. По последним данным, в результате пожара сгорели порядка 120 домов, без жилья остались около 600 жителей, погибли два человека.