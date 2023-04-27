Москва, 27 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия полностью обеспечивает свои потребности по основным видам удобрений и является одним из лидеров по их поставкам на мировые рынки, заявил президент России Владимир Путин 27 апреля на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев

Российские предприятия за последние десять лет увеличили производство удобрений на 40%, и Россия стала одной из ведущих стран мира по их производству, сказал президент.

Гурьев, в свою очередь, отметил, что за последние десять лет российские производители обеспечили треть общего роста производства минеральных удобрений в мире.

«Рекордные показатели», — отметил Владимир Путин.

По объёму производства минеральных удобрений Россия уже обогнала США, став вторым в мире производителем после Китая, отметил также Андрей Гурьев.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в ходе встречи с главой ассоциации также заявил, что санкции на экспорт российских удобрений вводили страны, которые не особо нуждались в этих удобрениях, а страдают от таких решений развивающиеся рынки.

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В Кремле и МИД ранее отмечали, что для продления Черноморской («зерновой») сделки, срок действия которой истекает в мае 2023 года, необходимо выполнение западными странами всех ранее данных России обещаний, в числе которых — разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.