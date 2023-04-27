Die Zeit: США прослушивали переговоры ФРГ и Китая на уровне оборонных ведомств

Берлин, , 16:28 — REGNUM Американские спецслужбы отслеживали закрытые переговоры представителей оборонных ведомств Германии и Китая в феврале этого года. Об этом сообщили издания Die Zeit, Tagesschau и телеканал ARD со ссылкой на слитую в Сеть сводку разведки США.

Борис Писториус © HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

Представители минобороны ФРГ и военных кругов Китая провели закрытую встречу 20 февраля. В одном из попавших в интернет документов, который позднее был удалён, говорится о содержании встречи.

Разведка США указала, в частности, что минобороны Германии отказывается от более глубокой кооперации с Китаем, так как ждёт от Пекина большей прозрачности действий.

Также в документе говорилось, что немцы знали о политике «обаяния», которую представители КНР проводили во время визита в Европу перед лицом усиления политического давления со стороны США. Немцы, как было указано, считают свою позицию подтверждением солидарности с Вашингтоном.

Немецкий телеканал отметил, что в документе не так примечательно содержание, как сам факт слежки американцев за правительственными учреждениями ФРГ. Данные о переговорах помечены как «совершенно секретные», а в качестве метода их получения указана «разведка средствами связи».

Издания Die Zeit и Tagesschau добавили, что Берлин официально проинформировал посольство США о переговорах с китайской стороной и в этом заключается абсурд инцидента.

В Вашингтоне не ответили на запросы изданий с просьбой подтвердить аутентичность выдержек из отчётов. Официальной реакции правительства Германии ещё не было.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США расследует утечку в Сеть секретных материалов с информацией о состоянии украинских войск и планах Вашингтона и НАТО по их укреплению. Ранее в апреле военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке.