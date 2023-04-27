Анкара, , 16:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и зерновую сделку.

Накануне турецкое издание Avaztürk сообщило, что у президента Турции подозревают инфаркт миокарда. Позднее в Центре по борьбе с дезинформацией, учреждённом под эгидой управления по коммуникациям администрации турецкого лидера, опровергли данную информацию.

Власти Турции также заверили, что состояние здоровья президента страны Тайипа Эрдогана хорошее, он перенёс лёгкую простуду и практически готов продолжать работу.

Ранее в администрации Эрдогана отмечали, что он простудился.