Анкара, 27 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пожелал ему скорейшего выздоровления, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Сообщается, что лидеры двух стран также обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Украине и зерновую сделку.

Накануне турецкое издание Avaztürk сообщило, что у президента Турции подозревают инфаркт миокарда. Позднее в Центре по борьбе с дезинформацией, учреждённом под эгидой управления по коммуникациям администрации турецкого лидера, опровергли данную информацию.

Власти Турции также заверили, что состояние здоровья президента страны Тайипа Эрдогана хорошее, он перенёс лёгкую простуду и практически готов продолжать работу.

Ранее в администрации Эрдогана отмечали, что он простудился.