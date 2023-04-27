Кировская область, 27 апреля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском Кировской области подключили сегодня, 27 апреля, к сетевому газоснабжению. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, торжественная церемония прошла в рамках ежегодной международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

Пресс-служба правительства Кировской области Церемония подключения Вечного огня к сетевому газоснабжению

В церемонии приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александр Чиликин, митрополит Вятский и Слободской Марк, глава города Слободского Ирина Желвакова.

«Сегодня мы зажигаем Вечный огонь в замечательном древнем русском городе Слободском. Из Слободского в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 21 тысячи человек. Большая половина из них сложили головы на полях сражений. Вся Кировская область помнит их подвиг, чтит их память. Сегодняшнее поколение граждан великой России также защищает свою Родину», — заявил Александр Соколов.

Глава региона обратил внимание на то, что всероссийская акция подключения мемориалов «Вечный огонь» стала возможна благодаря работе компании «Газпром» при поддержке партии «Единая Россия». «В этом году в Кировской области мы включаем уже второй Вечный огонь. Всем сложившим голову героям Отечества — вечная память. Наш народ — победитель, и победа будет за нами», — сказал Александр Соколов.

Напомним, Вечный огонь в г. Слободском ранее работал от сжиженного газа, его подключали только 9 мая, в День Победы. Для газификации мемориала специалисты «Газпром газораспределение Киров» выполнили комплекс технических работ — переложили газовые сети, сделали врезку в существующий газопровод, установили прибор учета. В общей сложности проложили 290 м газовой трубы.

Почетная миссия зажечь Вечный огонь в Слободском была возложена на воина-афганца, участника СВО и правнука прославленного кировчанина Григория Булатова. Во время церемонии зажжения Вечного огня был организован «прямой мост» с городом Кингисеппом Ленинградской области, где в это время к сетевому газу подключили Вечный огонь мемориала «Роща пятисот».

В церемонии в городе Кингисеппе приняли участие ветераны, жители, общественные деятели, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Мы обеспечиваем газом порядка 1500 мемориалов в 66 регионах страны, — отметил Сергей Густов. — Их число постоянно растет, сегодня на сетевой газ перешли еще несколько памятных объектов. Объем потребления газа за 2022 год на мемориалах, находящихся в зоне ответственности «Газпром межрегионгаз», превысил 20 158 тыс. куб. м. Все они станут в дальнейшем частью информационного проекта «Храним огонь Победы», который позволит лучше знать историю Великой Победы».

Сегодня к сетевому газу были подключены мемориальные комплексы «Вечный огонь» еще в нескольких регионах России. Инициатива о поставке на безвозмездной основе газа для мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти» принадлежит партии «Единая Россия». 1 мая 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволил обеспечить бесперебойную работу мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь памяти».