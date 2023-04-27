Москва, 27 апреля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Об этом 27 апреля говорится на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

Глава государства напомнил, что за минувшие десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одним из ведущих государств мира по производству удобрений, полностью обеспечивает себя всеми основными видами удобрений. Путин также отметил, что знает и о проблемах, с которыми сейчас столкнулась отрасль.

По словам Гурьева, в приоритете отрасли — российский внутренний рынок.

«Рост поставок на российский рынок за последние десять лет вырос в два с половиной раза — до 13,2 млн тонн, что является абсолютным рекордом», — пояснил он, добавив, что за минувшие десять лет Россия обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире.

«Рекордные показатели», — уточнил президент России.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений пояснил, что в течение десяти лет наблюдался рост в размере порядка 50% по «азотке», 55% — по фосфору, порядка 30% — по калию.

«В 2022-м есть падение, но оно опять же связано с санкциями и так далее», — отметил Гурьев.

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Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, оказавшиеся заблокированными европейскими странами российские удобрения будут поставлены в Нигерию и Кению. Он подтвердил, что в Африку уже отправлена часть удобрений, которые были заблокированы в европейских странах: в Малави отгружено две тысячи тонн.

В ноябре прошлого года в портах Европы оказалось заблокировано свыше 260 тысяч тонн продукции группы «Уралхим». Эти удобрения предназначались для безвозмездной поставки в Африку. Препятствием стала невозможность оплатить перевозку из-за санкций.