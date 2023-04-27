Минфин: Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах

Москва, , 16:14 — REGNUM Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро, заявил 27 апреля заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом (процедурой идентификации клиента — ред.), который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата», — сказал Моисеев на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

Расчёты в долларах ещё существуют, но носят разовый, а не системный характер, отметил заместитель министра. При этом растёт доля расчётов в ограниченно конвертируемых валютах, добавил Моисеев.

Ранее в Центробанке России сообщали, что доля юаня в экспортных расчётах выросла с 0,5% до 16%, доля рубля — до 34%. Ровно половина всех расчётов ведётся в двух этих валютах, доля доллара и евро значительно снизилась, отмечали в ЦБ.

Американские экономисты ранее сообщили о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Некоторые эксперты отмечали, что это связано в том числе и с использованием доллара в санкциях. Глава МИД России Сергей Лавров в апреле 2023 года заявил, что всё больше стран переходят на расчёты в национальных валютах и что остановить этот процесс уже невозможно.