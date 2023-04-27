Москва, , 16:17 — REGNUM Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайство ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой Н. М. по делу о госизмене, её доставили в один из столичных СИЗО.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н. М., обвиняемой в госизмене», — сообщили РИА Новости в суде.

Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности материалов.

Также пресс-служба Лефортовского суда сообщила 27 апреля, что ФСБ задержала гражданина России по фамилии Расулов в рамках расследования уголовного дела о госизмене.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела о госизмене в СИЗО отправлен гражданин РФ Юрий Плыске. По аналогичному обвинению арестован гражданин России по фамилии Довгань.