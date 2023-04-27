Анкара, , 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал TPT.

Эрдоган. Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом России перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что российская сторона готовится к телефонному разговору и содержательному общению двух президентов.