Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Анкара, 27 апреля 2023, 16:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал TPT.
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Накануне официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом России перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что российская сторона готовится к телефонному разговору и содержательному общению двух президентов.