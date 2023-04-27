Анкара, 27 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал TPT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

«Президент Турции выразил признательность российскому коллеге за вклад в реализацию проекта АЭС «Аккую», — передает турецкое агентство Anadolu.

Накануне официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с президентом России перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что российская сторона готовится к телефонному разговору и содержательному общению двух президентов.