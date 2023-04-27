Москва, , 16:02 — REGNUM ФСБ задержала гражданина России по фамилии Расулов в рамках расследования уголовного дела о государственной измене и просит суд заключить его под стражу. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Расулова Р. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение судом пока не принято.

Расулову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовного дела о госизмене в СИЗО отправлен гражданин РФ Юрий Плыске. По аналогичному обвинению арестован гражданин России по фамилии Довгань.