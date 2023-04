Сакраменто, США, , 16:00 — REGNUM Американского рэпера Хайме Бругада Вальдеса, известного как MoneySign Suede, убили в тюрьме в штате Калифорния. Об этом сообщило издание TMZ.

22-летний рэпер из Лос-Анджелеса отбывал наказание в исправительном учреждении в городе Соледад. В декабре прошлого года его приговорили к 32 месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия.

Вечером 25 апреля Вальдеса не обнаружили при перекличке. Сотрудники тюрьмы позднее нашли его без сознания и попытались оказать неотложную помощь, но он скончался.

Адвокат Вальдеса Николас Розенберг рассказал изданию Los Angeles Times, что рэпера ударили ножом в шею в тюремном душе. По факту убийства проводится расследование, передвижение заключённых по территории учреждения ограничили.

В 2020 году MoneySign Suede привлёк к себе внимание песней «Back to the Bag». Он сотрудничал с лейблом Atlantic Records, в 2022 году выпустил музыкальный альбом Parkside Baby. Рэпер готовил к выпуску релиз Still Free Me.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года американский рэпер Takeoff (Кершник Кари Болл) погиб в результате стрельбы в Хьюстоне. Неизвестный человек открыл огонь в боулинг-клубе, где находился 28-летний исполнитель. Takeoff скончался на месте от полученных ранений.